Botuverá terá candidatura única a prefeito; adversários desistem e relatam ameaças

Um imprevisto pode ter mudado o rumo das eleições de outubro em Botuverá. O pré-candidato a prefeito pelo PP, Alex Tachini, desistiu da disputa após a desistência do vice na chapa, César Dalcegio (PP). A oposição à gestão do MDB do município alega que a desistência ocorre após o vice ter sido ameaçado.

A reportagem de O Município tentou contato com César Dalcegio, que não atendeu às ligações. Na prática, Nene (MDB), ex-prefeito e candidato do governo, será o único na disputa eleitoral.

O candidato desistente, Alex Tachini, confirmou ao jornal O Município que um dos critérios para disputar as eleições era ter Dalcegio como vice e, sem ele, optou por não concorrer.

Em carta destinada ao presidente do diretório municipal do PP em Botuverá, Alex escreveu: “Diante da desistência do candidato a vice-prefeito, venho desistir da candidatura do cargo de prefeito, conforme aprovado em convenção do partido realizada no dia 5 de agosto”.

Foram oficializados na disputa em convenções somente Nene e Alex Tachini. Assim, com a desistência do progressista, somente Nene será candidato. Caso não haja nenhuma possibilidade de substituição da candidatura do PP, o candidato do MDB precisaria de um voto válido para se eleger prefeito.

