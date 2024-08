Suco com pesticida: homem acusado de morte por envenenamento de adolescente irá a júri em Itajaí

Um homem acusado de envenenar sucos com o objetivo de matar um homem suspeito de ter furtado a casa de sua família, e que acabou resultando na morte de um menino, será julgado pelo Tribunal do Júri na comarca de Itajaí. A sentença de pronúncia foi proferida nesta sexta-feira, 16, pela 1ª Vara Criminal da comarca.

Segundo a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC), em 27 de agosto de 2016, após um furto em sua residência, que incluiu o roubo de um anel de ouro com grande valor sentimental, o casal de denunciados decidiu vingar-se do suposto autor do furto.

Para isso, teriam prepararam sucos envenenados com um pesticida altamente tóxico e enviado as bebidas à casa do homem disfarçadas como amostras grátis. No dia seguinte, tanto o homem quanto um menino que brincava no local ingeriram os sucos contaminados. O homem sobreviveu devido ao rápido atendimento médico, mas a criança faleceu.

Pronúncia

O MP-SC denunciou ambos os acusados, mas, por não considerar haver indícios suficientes de autoria no caso da mulher, pediu a impronúncia dela durante o processo. A sentença de pronúncia determinou que o homem fosse pronunciado para julgamento e a mulher fosse impronunciada, conforme solicitado pela promotoria.

O homem será julgado por tentativa de homicídio qualificado (por motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima) e homicídio qualificado (por motivo torpe, emprego de veneno e dissimulação, recurso que dificultou a defesa da vítima) com agravante devido à vítima ser menor de 14 anos.

A decisão de Primeiro Grau ainda é passível de recurso ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC). O processo tramita sob sigilo.

