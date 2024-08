Os moradores de Brusque e das cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, que planejam atividades ao ar livre durante este fim de semana, podem contar com a manutenção das condições climáticas amplamente favoráveis.

Para um detalhamento técnico sobre este tema, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente atendeu ao nosso pedido e forneceu um boletim informativo.

A nota, que você confere mais adiante, traz orientações sobre como se preparar para o sábado e o domingo, incluindo previsões de temperatura.

Brusque no fim de semana

Boletim: Piter Scheuer >>

Para quem está planejando atividades externas neste fim de semana, seja para trabalho ou lazer, em Brusque ou em qualquer cidade situada no Vale do Itajaí-Mirim, podemos antecipar a manutenção das condições climáticas favoráveis.

O sol deve continuar aparecendo entre poucas nuvens tanto no sábado, quanto domingo.

Durante esses dois dias, os simuladores indicam um aumento nos valores dos termômetros, embora sem qualquer semelhança com o calor de verão.

O abafamento estará presente apenas a partir do fim da manhã e parte da tarde, com temperaturas variando entre 26°C e 28°C, podendo atingir até 30°C em algumas cidades.

Cabe salientar, pois, que estas informações baseiam-se nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Prosseguindo com a edição deste sábado, continuamos a focar nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos destacar o acompanhamento, então, realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

É importante ressaltar que não houve registro de chuvas durante esse período (indicado em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens, então, compartilhadas por nossos leitores.

As imagens capturam o início da manhã deste sábado em cada local descrito nas legendas.

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

Aymoré em Guabiruba/Arquivo: Orlanda Schlindwein >>

