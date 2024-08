VÍDEO – Incêndio de grandes proporções destrói quatro residências em Ilhota

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente quatro residências no bairro Centro, em Ilhota, na madrugada deste sábado, 17.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi gerada por volta da 1h30 na rua José Domingos Filho. O incêndio já havia atingido quatro residências e elas já estavam completamente destruídas.

O combate iniciou no resfriamento das residências vizinhas até a chegada de apoio. O Corpo de Bombeiros de Gaspar e Itajaí foram acionados, além da Polícia Militar.

Confira o vídeo:

Ao todo, 18 mil litros de água foram utilizados para conter as chamas e para o rescaldo. Não houveram vítimas e 14 pessoas estão desabrigadas.

O incêndio aconteceu na mesma rua em que outro incêndio também destruiu três residências e deixou mais 14 pessoas desabrigadas na última quinta-feira, 15. Não foi informado se os dois incêndios tem ligação.

Testemunhas

Conforme relatório preliminar do Corpo de Bombeiros, os moradores vizinhos relataram que a dona da casa ateou fogo no local, tendo se alastrado para as residências vizinhas.

A motivação ainda será investigada pela Polícia Civil. O local foi isolado para a segurança dos envolvidos e a Secretaria de Assistência Social foi acionada para atendimento das vítimas.

