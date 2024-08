Jackson Ronny Silva de Medeiros, morador da rua David Hort, no bairro Dom Joaquim em Brusque, nasceu em 19 de abril de 1996, trazendo consigo o autismo como uma surpresa e um desafio inesperado para sua mãe, Rosineia Ricardo da Silva Bento.

Desde o início, ele enfrentou dificuldades significativas devido a essa condição, que afeta a maneira como uma pessoa se comporta, interage, se comunica e aprende. Nos primeiros meses de vida, Rosineia percebeu que algo estava diferente.

Quando Jackson tinha apenas quatro meses, não conseguia manter o pescoço erguido, mostrando sinais de desequilíbrio. Além disso, ele já estava tomando medicamentos nessa idade.

A luta frente ao autismo

O atraso no desenvolvimento tornou-se mais evidente quando ele não começou a andar ou falar aos três anos, algo que geralmente ocorre muito mais cedo em crianças.

Apesar das dificuldades e do preconceito enfrentado, Rosineia nunca desistiu de lutar pelo bem-estar de seu filho.

As críticas das pessoas ao redor, que diziam que Jackson não tinha nada de errado e que ela estava exagerando ao buscar ajuda médica, nunca a impediram de procurar os melhores profissionais da saúde para ele.

Inclusive, essa perseverança foi fundamental para a trajetória de superação de Jackson.

O autismo e a música

Com o passar do tempo e com o apoio incondicional de sua mãe, ele começou a se socializar e a encontrar seu lugar na sociedade. A música se tornou uma parte essencial de sua vida.

Ele então passou a demonstrar um talento especial para tocar instrumentos musicais, um dom que sua mãe acredita ser um presente divino.

Jackson não apenas aprendeu a tocar diversos instrumentos, mas também passou a se apresentar na igreja que frequentam, onde sua música toca os corações de muitos.

História de superação

A história de Jackson é um testemunho da força do amor e da determinação. Apesar dos muitos obstáculos e preconceitos, ele se tornou um jovem talentoso e amado por todos ao seu redor.

Sua habilidade musical não só trouxe alegria a ele, mas também inspirou e ensinou seus irmãos e outras pessoas na comunidade. Hoje, ele é um exemplo vivo de superação.

Sua mãe, Rosineia, é a heroína dessa jornada, cuja incansável dedicação e amor permitiram que ele alcançasse seu potencial máximo.

Em cada nota musical que toca, ressoa a história de uma mãe que nunca desistiu e de um filho que se superou, mostrando ao mundo que, com amor e apoio, nada é impossível.

A vitória sobre o autismo em fotos

Queremos, pois, encerrar esta edição com uma seleção de imagens que capturam a alegria contagiante de Jackson.

Seu sorriso radiante em cada fotografia reflete não apenas sua própria felicidade, mas também a vitória e o contentamento de sua mãe, podendo assim, compartilhar e testemunhar esses momentos preciosos. Confira as fotos a seguir.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

