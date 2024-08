Após fim das convenções, Guabiruba tem candidatos a prefeito definidos

Com o encerramento das convenções partidárias nesta segunda-feira, 5, Guabiruba terá três candidatos a prefeito para as eleições de outubro. Estão na disputa Valmir Zirke (PP), Marcos Habitzreuter (Podemos) e Renata Ferreira (PL).

Em busca da reeleição

Zirke forma mais uma vez chapa com Cledson Kormann (PSD). Eles foram eleitos em 2020 com 48,19% dos votos. Durante a convenção realizada no dia 1º deste mês, foi definida a coligação entre PP e PSD para a corrida eleitoral de 2024 e também a nominata de vereadores. Cada partido terá dez candidatos.

Foram cogitados outros nomes para vice da chapa do PP, mas Cledson recebeu o voto final. O candidato foi eleito em 2020 pelo PP e estava no PL antes de se filiar ao PSD.

Podemos-MDB

Marcos terá como vice o ex-prefeito Orides Kormann (MDB), que foi prefeito durante três mandatos.

Marcos Habitzreuter foi candidato a prefeito em 2020 pelo PL, ficando em terceiro lugar, com 11,5%, enquanto Orides foi o segundo, com 40,31%.

Em 2022, Marcos disputou a eleição como deputado estadual pelo DC e foi o candidato mais votado de Guabiruba, com 4.323 votos.

Esta será a primeira vez na história que o MDB — fundado em 1980 como PMDB — não será cabeça de chapa em uma eleição em Guabiruba.

Chapa do PL

Já o PL de Guabiruba confirmou a candidatura de Renata Ferreira a prefeita do município. Ela será a primeira mulher da história do município a concorrer ao cargo.

Renata vai disputar uma eleição pela primeira vez. Seu vice será o pastor Jorge Luiz Ponchirolli (PL), que também disputou a eleição como vice em 2020, na chapa de Marcos Habitzreuter.

