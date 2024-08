Polícia Civil divulga detalhes de assassinato de homem em Guabiruba

A Polícia Civil de Brusque divulgou detalhes da ocorrência de homicídio ocorrida em Guabiruba, no último sábado, 3. Na ocasião, um homem de 28 anos matou outro com diversos golpes de faca no bairro Guabiruba Sul.

De acordo com os agentes, o fato ocorreu por volta das 17h, a vítima foi um homem de 39 anos, natural de Gaspar. Logo após o fato, o suspeito do homicídio foi preso pela Polícia Militar e conduzido à delegacia.

Durante o interrogatório, o suspeito, natural de Pelotas (RS), alegou que foi defender a namorada da vítima, pois ela estaria sendo agredida, confessando que golpeou diversas vezes o corpo da vítima, que era seu vizinho, com uma faca.

Entretanto, de acordo com a Polícia Civil, essa alegação não foi confirmada pela namorada da vítima, tampouco por outras testemunhas que presenciaram o início da discussão. “Segundo elas, o conflito se iniciou em razão de um descontentamento da vítima com o barulho provocado por seus vizinhos”, divulgou a polícia.

As testemunhas ainda afirmaram que o autor, logo depois do crime, as ameaçou dizendo “se vocês abrirem a boca vai sobrar para vocês”.

Após a prisão em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, a Polícia Civil representou pela conversão do flagrante em preventiva, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário, motivo pelo qual o suspeito responderá pelo crime preso cautelarmente.

