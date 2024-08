Futevôlei: Brusque vence na quarta rodada da Liga Catarinense

O Brusque venceu o Blumenau por 2 sets a 0 neste sábado, 3, pela quarta rodada da Liga Catarinense de Futevôlei. A etapa foi realizada no clube Bela Vista, em Blumenau.

O trio composto por Juninho, Farley e Fabiano Appel obteve placares de 18-8 e 18-14. Com a vitória, o quadricolor ocupa a segunda posição, com três vitórias em quatro jogos. Está atrás do Avaí, com 100% de aproveitamento nas três partidas que disputou. Camboriú, Figueirense, Marcílio Dias, Blumenau e Inter de Lages estão atrás do Brusque na Chave B.

A próxima etapa será realizada em 14 de setembro, em Florianópolis

Renaux

Com Miguel, Luan e Bizu, o Carlos Renaux perdeu de virada por 2 sets a 1 diante do Joinville. Venceu o primeiro set por 18-15, e perdeu na sequência por 15-18 e 13-18. O Vovô ocupa a lanterna, com um ponto obtido em derrota no terceiro set.

Os dois clubes mantêm seus times da Liga Catarinense em parceria com a Associação Brusquense de Futevôlei (ABF).

