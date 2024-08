Carro cai de barranco e quase atinge casa no Dom Joaquim, em Brusque

Um carro caiu de um barranco e quase atingiu uma casa no bairro Dom Joaquim, em Brusque, na tarde desta terça-feira, 6. O fato ocorreu por volta das 14h07, na rua José Maurer. Uma pessoa foi levada para o Hospital Azambuja.

Ainda não há informações sobre pessoas feridas ou sobre a dinâmica do acidente. Entretanto, de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi conduzida para o Pronto Socorro do Hospital Azambuja.

Matéria em atualização

Leia também:

1. Conheça jovem estrangeiro que encontrou oportunidade de emprego na Havan, em Brusque

2. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (05 a 06/08)

3. Homem é condenado por tentativa de furto e por se apropriar de moto emprestada no Azambuja, em Brusque

4. Agosto de 1984: há 40 anos Brusque era destruída pela maior enchente da sua história

5. Revitalização de trecho da Antônio Heil na região do pavilhão da Fenarreco terá mudanças no trânsito

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: