Conheça jovem estrangeiro que encontrou oportunidade de emprego na Havan, em Brusque

Elian Eduardo Guadarismo Torrealba veio da Venezuela há quatro anos e encontrou na Havan uma oportunidade para construir sua carreira profissional. Ele é assistente jurídico no Centro Administrativo, em Brusque, estudante de Direito e conquistou no ano passado uma vaga para trabalhar na área que sempre sonhou.

Ele veio para o Brasil aos 18 anos em busca de uma vida melhor para ele e a irmã mais velha. Até essa idade, morava em Santa Elena de Uairén, cidade venezuelana que fica na fronteira com o norte do estado de Roraima. Depois de terminar o ensino médio, decidiu morar no Brasil.

“Quando eu estava no ensino médio, ninguém discutia o que íamos fazer na faculdade. Não havia perspectiva de ter algum futuro no meu país. Pelo contrário, nós perguntávamos uns aos outros para qual país iríamos nos mudar, Colômbia ou Brasil”, afirma.

Carreira no direito

Elian explica que diante da realidade que vivia, decidiu vir para Santa Catarina onde trabalhou em um supermercado e confecção, até ser contratado pela Havan em 2021.

Nesse mesmo ano, ele começou a estudar direito e tinha o sonho de conquistar uma vaga na área. Desde a sua contratação na Havan, passou por alguns setores até que, em novembro do ano passado, foi chamado para ocupar o cargo de assistente jurídico.

Apesar de ter estabilidade, estar estudando, ainda sente saudades dos pais, que decidiram permanecer em sua cidade natal. Mas sempre visita seu pai e sua mãe, quando possível.

“Hoje estou familiarizado com o Brasil, encontrei uma oportunidade de emprego e conquistei a vaga que sempre quis. Pretendo continuar na Havan por muitos anos e crescer profissionalmente dentro da área jurídica”, conta.

Colaboradores de diversas nacionalidades

A Havan conta com mais de 20 mil colaboradores e entre eles há pessoas de todo o mundo. São 14 nacionalidades diferentes, incluindo Venezuela, Argentina, Cuba, Japão, Haiti, Paraguai, Colômbia, Uruguai, Portugal, Chile, Bolívia, Angola, Peru e Espanha.

O dono da Havan, Luciano Hang, afirma que a empresa não vê empecilhos na contratação de pessoas de outros países.

“Somos um celeiro de oportunidades, quem quiser trabalhar, pode crescer muito aqui dentro. Temos uma cultura que acolhe e respeita quem é de fora e isso nunca vai mudar. O mesmo vale para todos os mais de 20 mil colaboradores que temos na Havan. Quem trabalha e se dedica à sua função, certamente será reconhecido por isso”.

Ele ressalta que a Havan tem como prioridade promover um bom ambiente de trabalho a todos os colaboradores, com oportunidade e cooperação.

“Isso nos traz um retorno muito positivo, como nossa certificação do Great Place to Work (GPTW) que há cinco anos nos coloca entre as dez melhores empresas do varejo para se trabalhar no Brasil”, pontua.

