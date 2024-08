O destaque da previsão do tempo para esta terça-feira em Brusque e outras cidades situadas no Vale do Itajaí, é a expectativa de aquecimento, com os termômetros podendo se aproximar da marca dos 30°C em vários locais da região.

No entanto, apesar das temperaturas consideradas altas para esta época do ano, o dia deve permanecer seco, sem probabilidade de chuvas.

Para um respaldo técnico e oficial sobre o tema resumido acima, consultamos o meteorologista Piter Scheuer, que então traz informações adicionais.

Você confere a nota logo após a foto exibida a seguir.

O tempo nesta terça-feira

Para os residentes de Brusque e das demais cidades situadas no Vale do Itajaí, que planejam atividades externas, seja a trabalho ou lazer, as condições meteorológicas previstas se mostram amplamente favoráveis.

Segundo as mais recentes informações dos simuladores, não há previsão de chuva para a região, e o dia deve transcorrer na presença do sol, apenas com algumas variações de nuvens ao longo do período.

Destaca-se o aquecimento esperado, com temperaturas podendo se aproximar dos 30°C em algumas cidades da região, um padrão alto considerando a época do ano.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra o período sob ausência de chuvas, entre meia-noite até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul; acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

