Mulher é encontrada morta perto de cova que abriu para enterrar ex-marido em Chapecó

Uma mulher de 44 anos foi encontrada morta em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, próxima a uma cova que ela e seu atual parceiro teriam cavado para enterrar o ex-marido dela, conforme informações da Polícia Civil.

A investigação indica que o plano do casal era atrair o ex-marido da mulher para o local, onde ele seria assassinado e enterrado. No entanto, antes que isso acontecesse, ela foi morta pelo atual companheiro.

O principal suspeito do crime foi preso no sábado, 3, dia em que o corpo foi descoberto. De acordo com a polícia, a vítima foi assassinada com pelo menos dois tiros na cabeça.

Os policiais chegaram ao local do crime ainda no sábado e encontraram o corpo da vítima a cerca de um metro da beira de uma rua no interior da cidade. A cova, que teria sido iniciada na sexta-feira, 2, foi localizada a 150 metros de distância do local onde o corpo foi encontrado.

Leia também:

1. Tempo: saiba o que diz a previsão para Brusque nesta terça-feira

2. Motociclista morre após acidente com carro em Blumenau

3. Agosto de 1984: há 40 anos Brusque era destruída pela maior enchente da sua história

4. Revitalização de trecho da Antônio Heil na região do pavilhão da Fenarreco terá mudanças no trânsito

5. Com encerramento das convenções partidárias, Brusque terá quatro candidatos a prefeito



Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: