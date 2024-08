Motociclista morre após acidente com carro em Blumenau

Um motociclista de 37 anos morreu após uma colisão com um carro na rua Johann Ohf, no bairro Água Verde, em Blumenau, na noite desta segunda-feira, 5.

Os bombeiros foram acionados por volta de 18h. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista sofreu politraumatismo e uma parada cardiorrespiratória. Foi iniciado o processo de reanimação com o apoio de uma unidade do Samu.

Após 40 minutos de procedimento, foi constatado o óbito do homem. Não há informações sobre a identidade da vítima ou a dinâmica do acidente.

No local, o condutor do veículo, de 62 anos, foi atendido e liberado no local com escoriações superficiais. A Guarda Municipal de Trânsito e a Polícia Científica também foram acionadas.

