Mulher em surto psicótico é suspeita de incendiar carro no Azambuja, em Brusque

O Corpo de Bombeiros foi acionado para um incêndio em um Gol na rua Nova Trento, no bairro Azambuja, em Brusque, na madrugada do domingo, 4. Segundo o relatório, uma mulher em surto psicótico é suspeito de ter ateado fogo no veículo.

Quando os bombeiros chegaram no local, por volta das 3h10, o veículo estava totalmente em chamas, mas em fase de diminuição do incêndio.

Os bombeiros utilizaram mil litros de água e dez litros de líquido gerador de espuma para conter o fogo.

A Política Militar também havia sido acionada e estava no local, pois há suspeita de que uma mulher em surto psicótico ateou fogo no carro.

Ela foi atendida pelo Samu e, junto com a equipe da PM, foi conduzida ao hospital. Após o incêndio ser extinto, o local foi deixado aos cuidados do proprietário.

