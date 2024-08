Criança raptada em Itajaí é resgatada após cinco meses no Distrito Federal

Uma criança raptada em Itajaí no dia 14 de fevereiro foi resgatada no Distrito Federal pela Polícia Civil na sexta-feira, 2. A ação contou com o apoio da Delegacia de Capturas (DECAP/DEIC).

A criança foi localizada em uma área rural. Ela havia sido raptada pela mãe após a mulher ter perdido a guarda dela. A mulher se escondeu no Distrito Federal e passou a morar em casas de aluguel temporário.

“A mãe, que anteriormente tinha perdido a guarda de uma filha mais velha por maus-tratos, foi autuada em flagrante delito pelos crimes de subtração de incapaz, desacato e desobediência”, é dito no relatório da polícia.

Após os procedimentos, que estão sendo acompanhados pelo Conselho Tutelar, a criança será entregue ao pai, que detém a guarda legal do menor.

