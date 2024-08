Iluminação pública e drenagem lideram pedidos de moradores à Câmara de Guabiruba em 2024

Problemas de iluminação pública e drenagem urbana lideram os pedidos feitos por moradores à Câmara de Vereadores de Guabiruba no primeiro semestre de 2024. Ao todo, são 40 referentes a serviços que devem ser realizados pelo poder público. Os dados são de 6 de fevereiro a 16 de julho.

Na lista, constam manutenções, instalações, limpezas e melhorias em inúmeras ruas do município. As solicitações referem-se aos bairros, Aymoré, Centro, Guabiruba Sul, Imigrantes, Lageado Baixo, Planície Alta, Pomerânia e São Pedro. O único bairro que não aparece é Lageado Alto.

Os locais que mais receberam pedidos foram os bairros Guabiruba Sul e Centro, que constam, 31 e 24 vezes, respectivamente. São Pedro está em terceiro lugar, com 20 menções, Lageado Baixo em seguida, com 16, Aymoré, com 14, Imigrantes, com oito, Planície Alta, com sete e Pomerânia, com seis.

Nas demandas, por diversas vezes, mais de um serviço é solicitado. Além disso, ao longo dos meses, as solicitações se repetem, o que mostra que a primeira reclamação não foi atendida ou o problema não foi resolvido.

O presidente da Câmara Municipal, Cristiano Kormann, afirma que a cobrança para que os pedidos sejam atendidos é feita pelos vereadores e servidores. “Acompanhamos através dos próprios vereadores e por vezes por servidores da câmara, em conversas e cobranças diretamente com cada secretário da pasta que equivalente à indicação.”

Ele diz também que não é possível medir quantas solicitações das 40 já foram resolvidas.

Pedidos mais frequentes

Instalação, manutenção, extensão e substituição de iluminação pública, e drenagem urbana são as prioridades da população. Juntas, aparecem 43 vezes em quase todos os bairros. O único que não integra a lista é Planície Alta, com pedido de drenagem.

Em terceiro lugar, está o patrolamento e pavimentação de ruas, com 11 demandas. A pintura de meio-fio, faixas de pedestre, travessias elevadas ou vagas de estacionamento e a reforma, alargamento, manutenção, substituição e conserto do guarda-corpo de pontes, representam nove envios cada.

Além disso, há nove solicitações de manutenção e melhorias em geral, sete de recolocação e conserto de lajotas e seis de roçada.

Outras questões, como construção de praça pública e reabertura de posto de saúde, também fazem parte dos pedidos.

Ruas com várias demandas

Algumas vias precisam de mais de um tipo de serviço, como a rua José Fischer, que necessita de cinco: contenção de águas, canalização ou desvio de águas, substituição de luminárias queimadas, limpeza de ciclovia, e manutenção e limpeza.

A José Dirschnabel, no bairro Guabiruba Sul, necessita de quatro: pintura da faixa de pedestres, substituição de luminárias, manutenção de guarda-corpo de ponte e elaboração de projeto de alargamento na ponte.

Na rua Oscar Ebel, no bairro Lageado Baixo, são três serviços: patrolamento, manutenção de tubulação rompida e limpeza e manutenção das bocas lobo. A Leopoldo Wippel, no Aymoré, também necessita de três atendimentos: extensão da rede de captação de esgotamento, troca de lâmpadas queimadas e drenagem.

Outras ruas que precisam de mais de um serviço são a Fábio Roberto Albrecht, no bairro São Pedro, e a Alberto Nuss, no Centro, que precisam de patrolamento e limpeza das bocas de lobo, e substituição de luminárias queimadas e limpeza das bocas de lobo, respectivamente.

Outro local que possui mais de uma solicitação é a Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Guabiruba Sul, que precisa da instalação de faixa de pedestres e manutenção das bocas de lobo.

