Arruaceira e debochada, “Fátima de Tubarão” tem condenação exagerada no STF

Exagero 1

Arruaceira e debochada (principalmente pelo que fez no banheiro “supremo” do ministro Alexandre de Moraes), sim. De resto, provocam risadas as acusações contra Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a famosa “Fátima de Tubarão”, 67 anos, em julgamento no Supremo Tribunal Federal, por participação nos atos de 8 de janeiro do ano passado em Brasília, e presa desde janeiro de 2023.

Exagero 2

Moraes, relator do processo, quer sua condenação a 17 anos de prisão, além do pagamento de R$ 30 milhões em indenização. As acusações: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Refeição cara

Para o morador florianopolitano está virando pesadelo ver, ler e ouvir sobre sua cidade no noticiário quando o assunto é inflação e preços. Florianópolis é a cidade mais cara do país para uma refeição completa (R$ 62,54), de acordo com pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT) divulgada ontem. Em segundo vem a cidade do Rio de Janeiro, com R$ 60,46. Goiânia tem a mais em conta: R$ 37,18.

Comemoração?

Está correto o deputado estadual Camilo Martins (Podemos), ao criticar a cerimônia de inauguração, dia 9, do Contorno Viário da Grande Florianópolis, com 12 anos de atraso. Comemorar isso, e com o Lula? O presidente que vá cumprir outra agenda. Essa inauguração não é um palanque bom.

Janja em Paris

O deputado federal Gilson Marques (Novo-SC), junto com os colegas de parlamento Adriana Ventura e Marcel Van Hattem, protocolou requerimento para obter informações detalhadas a respeito da comitiva de profissionais que acompanhou a deslumbrada primeira-dama, Janja da Silva, à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos em Paris.

Vereador

Do sonho de ser governador de SC a uma cadeira de vereador, ainda assim se conseguir os votos necessários em 6 de outubro. O ex-prefeito e deputado estadual Joares Ponticelli decidiu ontem que será candidato a uma vaga no Legislativo de Tubarão, pelo PP.

Chocante

A espantosa revelação, a partir de estudo conjunto de pesquisadores das Universidades Federais de SC e do Rio de Janeiro, do encontro de resquícios de cocaína em tubarões-bico-fino no litoral fluminense, virou assunto na mídia internacional. Nesta semana foi assunto na rede de TV Al Jazeera, no New York Times, além das agencias Australian Broadcasting Corporation, Reuters, Euro News e BBC.

Porsche

A fabricante alemã Porsche lamentou o acidente de trânsito em São Paulo, que provocou a morte de um motociclista de 21 anos, na última segunda-feira. A empresa pede por uma conduta mais segura e responsável ao volante e reafirma seu compromisso com a segurança. Só isso? Deveria ter um código de conduta para quem compra seus veículos. Um trio deles, que há meses atormenta a noite na parte central de Florianópolis, com escapamentos abertos, está impune. Reclamações feitas ao Detran e à própria montadora, não tiveram nenhuma consequência.

Torre de Pisa

O teste de inclinação da base da Torre de Pisa que está sendo construída na localidade de Azambuja, no município sulino de Pedras Grandes, foi realizado com sucesso anteontem. A estrutura de concreto vai servir de base para a torre de 27 metros de altura e 7,5 de diâmetro, cujas paredes começam a ser erguidas nos próximos dias. O próximo passo é iniciar a construção da parede do monumento.

Supermaratona

Calcula-se em dezenas de milhões os ganhos em Florianópolis, em hospedagem, alimentação, transportes e outros, com a Maratona Internacional de Floripa, dias 24 e 25 deste mês, consolidando-se como o maior evento esportivo realizado em SC neste ano, com a presença de 16 mil atletas para as corridas de 42,2, 21,1 e 5 km, além da Maratoninha, para crianças.

Escanteio

A Liga Forte União, entidade que reúne os principais clubes de futebol do país – dentre eles os catarinenses Criciúma, Avai, Chapecoense e Figueirense – não se acertou com o SBT, que queria transmitir em TV aberta o Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Havia acenado com R$ 520 milhões por ano, ou R$ 2,6 bilhões pelo contrato válido entre 2025 e 2029. Assim, a Globo domina.