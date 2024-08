Quatro moradores de Brusque são premiados na Trimania deste domingo

Quatro moradores de Brusque foram sorteados na Trimania deste domingo, 4. Um deles ganhou o primeiro sorteio e outros três foram premiados no Giro da Sorte.

O prêmio principal, uma Montana 0km mais R$ 60 mil foi para Luiz Carlos Vieira, de Indaial, e Marino Gencio, de Ibirama.

Lisete Ceserio, moradora do bairro Dom Joaquim, foi premiada com R$ 10 mil. Já os demais ganhadores, foram contemplados com R$ 1 mil.

Confira os nomes:

CELIO LITKOSKI

Cedrinho

GABRIEL VICTOR DA SILVA

Paquetá

ARLETE REIS

São Luiz

Leia também os destaques da semana:

1. Unifebe promoverá curso gratuito na área de engenharia civil; saiba como se inscrever

2. Irmãos de Brusque celebram a inauguração do edifício Botânico 990, em Balneário Camboriú

3. Livro sobre morte de Ivo Renaux é lançado no dia em que o caso completa 75 anos

4. Aniversário de Brusque: ganhadores do passeio de helicóptero da Havan são divulgados

5. Obras em ritmo acelerado: conheça detalhes da nova escola Sesi de Brusque

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: