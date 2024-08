Descarte irregular de lixo na praça da Cidadania incomoda moradores em Brusque

Os moradores do Centro de Brusque entraram em contato com o jornal O Município para expor o descarte irregular de lixo na praça da Cidadania. Imagens mostram diversas sacolas e sacos de lixo no chão da praça no último fim de semana.

“Já vi diversas vezes o mesmo cenário. É uma falta de higiene, zelo e limpeza da nossa praça”, diz um morador ao O Município.

Questionada pela reportagem, a diretora de Vigilância em Saúde, Carol Maçaneiro, afirmou que a situação foi pontual, mas que irá solicitar a colocação de uma lixeira maior. Segundo Carol, no momento não há lixo no local.

