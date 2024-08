Duas mulheres morrem em grave acidente de carro em Pomerode

Na manhã desta segunda-feira, 5, duas mulheres morreram e uma ficou gravemente ferida após colisão frontal entre dois carros na rua XV de Novembro, bairro Testo Central Alto, em Pomerode.

Ao chegar no local, os bombeiros já encontraram uma mulher de 64 anos no banco de carona do Fiat/Mobi sem sinais vitais. A motorista, de 68 anos, estava presa e com muita dificuldade de respiração. Após remoção da porta do motorista, foi iniciado o protocolo de parada cardíaca, porém, com a chegada da equipe médica do Samu, foi declarado óbito da condutora.

No carro Chevrolet/Agile, foi encontrado apenas a motorista de 34 anos presa e consciente no carro, mas com múltiplas lesões no corpo. Após remoção da porta, a mulher foi retirada e atendida pela equipe do Samu, sendo conduzida em estado grave ao Hospital Santa Isabel, em Blumenau.

