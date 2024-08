Revitalização de trecho da Antônio Heil na região do pavilhão da Fenarreco terá mudanças no trânsito

O governo do estado liberou mais uma parcela de valores para revitalização do trecho de Brusque da rodovia Antônio Heil. Após uma adaptação por solicitação da prefeitura, serão realizados aprimoramentos entre o Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, e a região do Nova Brasília.

No total, os valores investidos devem ficar em cerca de R$ 15 milhões. Os trabalhos devem iniciar já nesta semana.

O vice-prefeito André Batisti, o Deco, ressalta que, atualmente, o trecho é problemático por questões de segurança.

Está prevista uma rotatória na saída do pavilhão, local atualmente propenso a acidentes, que vai evitar que os veículos cruzem toda a rodovia para acessar ou sair da rua Gentil Battisti Archer. Além disso serão instalados canteiros neste ponto e na entrada da ponte Andréa Volkmann.

No caso do canteiro na entrada da ponte, haverá também adaptação de trânsito para facilitar o acesso. Todas as alterações neste trecho também facilitarão o deslocamento sentido ponte-Nova Brasília.

Na região da rua Osvaldo Niebuhr, no Nova Brasília, será instalada uma rotatória similar à instalada no bairro Limeira e também um binário. Também está previsto a instalação de barreiras entre as pistas estilo New Jersey a partir da curva próximo ao Monte Serrat.

O projeto não inclui desapropriações.

“Faz parte do projeto de duplicação da Antônio Heil, mas teve uma alteração para melhorar esse retorno de algo que não estava previsto antes, por decisão da administração atual. Antes seria realizada apenas a revitalização do pavimento”, explica Alex Fabiano Gonçalves, secretário de Infraestrutura Estratégica.

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: