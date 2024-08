Foram 26 dias de espera, com a janela de transferências aberta, e finalmente o Brusque anunciou seus primeiros reforços para o restante da Série B. São os atacantes uruguaios Matías Ocampo e Rodrigo Pollero. Com o perdão pela hipérbole, já poderiam desembarcar em São Paulo e aguardar o jogo de sexta-feira, 9, contra o Mirassol. Nem precisam chegar a Brusque. Não precisariam nem treinar. É chegar, fardar e jogar.

A diretoria do Brusque teve seus problemas para contratar, demorou muito mais do que o esperado, mas trouxe dois jogadores com currículo acima da média do elenco. Foi um bom garimpo, bom trabalho de observação, trazendo atacantes com experiência. Não são meras apostas de Série D.

Pode acontecer de não se confirmarem no Brusque, mas a dupla uruguaia chega com potencial e responsabilidade de fazer a diferença. Ainda mais considerando o momento tenebroso pelo qual o time passa ofensivamente. Precisam estrear o mais rápido possível e serem mantidos como titulares enquanto for necessário.

Matías Ocampo

Ocampo tem 22 anos e é um ponta. Em dezembro, abriu o placar na vitória do Liverpool por 2 a 0 sobre o Deportivo Maldonado fora de casa, pela última rodada do Clausura (fase de encerramento do campeonato nacional). A vitória confirmou o título do Clausura para os Negriazules.

Em 2024, Ocampo jogou toda a fase de grupos da Libertadores e entrava em campo com frequência, sendo titular muitas vezes ao longo do ano. Foi emprestado ao quadricolor num momento ruim do Liverpool. Sua última partida foi a derrota por 2 a 0 para o Danubio, em 28 de julho. Tem formação no Defensor Sporting, passou pelo River Plate uruguaio e pelo Bellinzona, da segunda divisão suíça. Também esteve presente nas seleções de base do Uruguai.

Rodrigo Pollero

Pollero é centroavante, tem 27 anos e 1,86m. Foi formado no Peñarol e passou por Cerro Largo e Sud América em seu país. Esteve no futebol suíço durante a maior parte de sua carreira, principalmente na segunda divisão.

Na última temporada, marcou 15 gols em 30 jogos pelo Bellinzona, sendo 12 gols na segunda divisão e três na Copa da Suíça. Em suas duas temporadas pelo clube, tem 21 gols e três assistências em 61 jogos.

A partida mais recente de Pollero foi em 20 de maio: 2 a 2 contra o Vaduz, na última rodada da segunda divisão suíça. O uruguaio marcou um gol.

Já jogaram juntos

Ocampo e Pollero se conhecem. Atuaram juntos no Bellinzona entre a segunda metade da temporada 2022-23 e o início da temporada seguinte. Dos 17 jogos de Ocampo em sua curta passagem pelo clube suíço, esteve no gramado ao mesmo tempo que seu compatriota em seis oportunidades.

Urgência

As estreias de Ocampo e Pollero são urgentes porque o nível do Brusque na frente é desesperador. Contra o América-MG, mais um jogo muito problemático na parte ofensiva. Há momentos em que o time sai em igualdade ou superioridade numérica no contragolpe e consegue errar os passes. Ou atrasa a jogada, espera a marcação e não consegue criar nada. Encontra uma linha de quatro ou cinco jogadores e paralisa, trocando passes na quina da área na esperança de um cruzamento certeiro.

Aos 20 minutos, surgiu um lance igualzinho ao gol de Olávio contra a Chapecoense, tomando a bola no meio-campo e contra-atacando rapidamente. Até o passe foi de Paulinho Moccelin de novo. Mas no lugar do centroavante, estava o canhoto Serrato com a perna direita. Aliás, as principais finalizações foram dele. Tem atuado bem (apesar da expulsão contra o Paysandu) mas quando ele é o protagonista em finalizações, algo não está tão certo. Assim como é sintomático que o Brusque tenha Rodolfo Potiguar, com dois gols, como o artilheiro.

