Morrem no hospital idoso e mulher vítimas de acidente entre carro e carreta na BR-470, em Blumenau

Adriana Rocha Baade, de 50 anos, e Moacir Pereira, de 80 anos, morreram na noite desta segunda-feira, 6, no hospital após um acidente entre uma carreta e um carro da Secretaria de Saúde de Pouso Redondo na BR-470, em Blumenau.

O acidente aconteceu por volta das 11h de segunda, no quilômetro 60 da rodovia. Adriana e Moacir estavam no carro e ficaram gravemente feridos. Adriana e Moacir foram encaminhados ao Hospital Santa Isabel, porém, ambos não resistiram.

Informações sobre velórios não foram divulgadas.

Acidente

O condutor da carreta, de 31 anos, não ficou ferido. O motorista, de 48 anos, do Chevrolet Spin foi avaliado e conduzido ao Hospital Santo Antônio com dor no tórax. O passageiro Moacir também foi conduzido ao hospital, com ferimentos na pelve e no rosto.

Além dos dois homens, Adriana, de 50 anos, foi encontrada inconsciente e presa às ferragens do carro. Ela foi retirada do veículo e, ainda inconsciente, levada ao Hospital Santa Isabel.

A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar atenderam a ocorrência. Informações sobre a dinâmica do acidente não foram divulgadas.

