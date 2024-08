Vítimas de trágico acidente entre carros em Pomerode eram irmãs

As duas vítimas do trágico acidente que ocorreu em Pomerode nesta segunda-feira, 5, eram irmãs. Alzerina da Silva Furtado, de 68 anos, e Maria Fátima da Silva, de 64 anos, morreram no local após uma colisão frontal entre dois carros na rua XV de Novembro, bairro Testo Central Alto.

As duas moravam em Rio dos Cedros. O velório das vítimas ocorre desde a noite de segunda-feira. O sepultamento acontece às 10h desta terça-feira, 6, no Cemitério Municipal de Rio dos Cedros.

Acidente em Pomerode

O acidente aconteceu na manhã de segunda-feira. Ao chegar no local, os bombeiros encontraram Maria Fátima no banco de carona do Fiat Mobi sem sinais vitais. A motorista Alzerina estava presa e com muita dificuldade de respiração. Após remoção da porta do motorista, foi iniciado o protocolo de parada cardíaca, porém, com a chegada da equipe médica do Samu, foi declarado óbito da condutora.

No carro Chevrolet Agile, a motorista de 34 anos estava presa e consciente no carro, mas com múltiplas lesões no corpo. Após remoção da porta, a mulher foi retirada e atendida pela equipe do Samu, sendo conduzida em estado grave ao Hospital Santa Isabel, em Blumenau.

