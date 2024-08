Homem é condenado por tentativa de furto e por se apropriar de moto emprestada no Azambuja, em Brusque

Um homem foi condenado a dois anos de prisão depois de não devolver uma moto recebida emprestada. Antes do crime, autor também foi flagrado tentando furtar outro veículo no bairro Azambuja, em Brusque. O crime ocorreu em 2021.

O autor cumprirá a pena em regime inicial aberto, e também deverá pagar multa pagamento de 15 dias-multa, no valor de um trinta avos (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tentativa

No dia do fato, 1º de dezembro de 2021, por volta das 7h, o condenado foi até uma residência localizada na rua Azambuja, no bairro Azambuja, e, com uma chave falsa, tentou furtar uma Honda Titan 125, avaliada em R$ 3,5 mil.

Durante a ação, a companheira da vítima flagrou o homem, já com a moto, e gritou “estão“ tentando roubar sua moto”, e, diante disso, o denunciado deixou o local sem a motocicleta.

A vítima, durante depoimento, ressaltou que dias antes da tentativa, havia sido furtada pelo autor.

Furto

Ainda de acordo com o processo, no dia 4 de dezembro de 2021, durante a manhã, em frente ao bar do Falcão, localizado na rua Azambuja, o acusado furtou uma motocicleta Honda CG 125, de outro homem.

De acordo com a investigação, no dia do fato, a vítima havia emprestado a motocicleta para o autor do furto dar uma volta, porém, ao pegar a moto, ele “sumiu” com o veículo.

Após dias, o denunciado procurou a vítima e pediu a quantia de R$ 250 para devolver a motocicleta. Assim, a vítima, o denunciado e seu pai foram até Itajaí para recuperar a moto.

Entretanto, consta que o condenado se ofereceu para trazer o veículo até Brusque, enquanto a vítima voltaria no carro com o genitor do denunciado, contudo, quando estavam próximo da cidade, o homem novamente sumiu com a motocicleta.

E então com base nos fatos, ele foi condenado a dois anos de prisão, em regime inicial aberto, além do pagamento de quinze dias de multa no valor de trinta avos (1/30) do salário mínimo.

A defesa entrou com recurso, mas obteve apenas direito à gratuidade da justiça.

