Brusque Basquete é o terceiro colocado do Estadual-Sub-22

O Brusque Basquete/KTO terminou o Estadual Sub-22 no terceiro lugar. A fase final da competição foi disputada em Joaçaba, no meio-oeste. Também participaram da fase final Ablujhe (Joaçaba), Ajab (Jaraguá do Sul) e Basquete Joinville.

Os donos da casa foram os primeiros adversários do time do técnico Durval. A Ablujhe, que acabou campeã, venceu por 92 a 83 num grande jogo entre os clubes. No segundo duelo da fase, o time brusquense teve mais dificuldades e acabou superado por Joinville: 85 a 68. A terceira posição foi obtida na vitória por 69 a 67 sobre Jaraguá do Sul.

Marcus Maffezzolli, que já integra o time profissional ao longo das últimas temporadas, foi o cestinha da competição, com 362 pontos. “É um atleta de muita qualidade (…), junto com outros da nossa base que também estiveram na competição. Isso nos deixa muito felizes porque eles representam o futuro do Brusque Basquete em quadra”, destaca o presidente da equipe, Zurico Frota.

A delegação brusquense em Joaçaba foi composta pelos seguintes atletas:

– Marcos Maffezzolli

– Luis Henrique Knabben

– Lucas Gevaerd

– Eduardo Fritz

– Gustavo Azevedo

– Vitor Montibele

– Filipe Wehmuth

– Iago Gevaerd

– Luis. Dagnoni.

– Lourenço Zortea

– Léo Fugazza

Técnico: Durval Prado

