Senai de Brusque realiza Mundo Senai nesta semana; confira programação

O Senai de Brusque realiza nos dias 7, 8 a 9 agosto mais um Mundo Senai. O evento traz palestras, oficinas, visitas aos laboratórios e um feirão com 2,5 mil oportunidades de aprendizagem industrial no estado.

Os participantes também terão a oportunidade de conhecer a feira de empregos online ‘Contrata-me’. Em Brusque, as atividades serão concentradas na quarta, quinta e sexta-feira, das 9h às 11h30, das 14h às 17h e das 19h30 às 20h30.

16ª edição

A abertura oficial da 16ª edição do Mundo Senai em Santa Catarina ocorre na sede da Fiesc, em Florianópolis, nesta quarta-feira, 7, às 10h30. A jornalista Mari Palma, apresentadora no CNN Pop e embaixadora oficial da Marvel Brasil, vai mediar um bate-papo sobre carreiras industriais com Max Polastri, responsável pela área de recursos humanos na ArcelorMittal Vega, e Felipe Morgado, superintendente de educação profissional e superior do Senai Nacional.

Os participantes terão descontos em mensalidades de cursos oferecidos pela instituição.

Feirão de oportunidades

Podem participar de programas de aprendizagem industrial jovens que tenham entre 14 e 24 anos de idade, que estejam matriculados e frequentando a escola, caso não tenham concluído o ensino médio. O jovem aprendiz tem a carteira de trabalho assinada, salário mensal e 13º salário; férias, vale-transporte e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A jornada de trabalho pode ser de 4, 6 ou 8 horas diárias.

No Senai, há oportunidades de aprendizagem em diversas áreas, como eletroeletrônica, construção civil, automação, tecnologia da informação, logística, alimentos, mecânica, energia e outros. A maior parte das vagas disponíveis é para jovens a partir dos 16 anos. Mais informações podem ser obtidas na unidade do Senai de Brusque.

De acordo com Silvana Meneghini, gerente executiva da regional do Sesi Senai, esta é uma ótima oportunidade para conhecer as instalações da instituição, além de tirar dúvidas com docentes e profissionais. “O Senai sempre está de portas abertas para os visitantes, mas esse evento é específico para quem está pensando no futuro, deseja se aperfeiçoar na profissão ou até mesmo iniciar uma nova carreira”, convida ela.

Interessados em participar podem se inscrever clicando aqui.

Confira programação completa:

Os projetos e oficinas serão realizados durante os três dias de evento.

Período matutino e vespertino

• Instalação Elétricas Prediais

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Instalações Elétricas Industriais e Automação

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Projetos do Setor do Vestuário

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Ilustração da Moda

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Engenharia Reserva

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Morsa de Bancada

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Processo Têxtil- Fiação

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Processo Têxtil- Tecelagem plana e tubular

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Processo Têxtil – Químico

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Mecânica

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

• Administrativo

Das 9h às 11h30 e 14h às 17h

Período matutino, vespertino e noturno

• Feirão da Aprendizagem

Durante o período matutino, vespertino e noturno

• Oficina – Elétrica – Emendas Elétricas

Início as 9h, 10h, 14h e 15h, 19h30min, 20h30

• Oficina – Mecânica – Ferramentas elétricas manuais

Início as 9h, 10h, 14h e 15h, 19h30min, 20h30

• Oficina – Vestuário/ Têxtil – Tie Day

Início as 9h, 10h, 14h e 15h, 19h30, 20h30

• Oficina – Administrativo – Imersão Digital

Início as 9h, 10h, 14h e 15h, 19h30, 20h30

