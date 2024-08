Confira as atrações da inauguração do Augusto Bauer neste sábado

O estádio Augusto Bauer será reinaugurado em evento aberto ao público neste sábado, 10, com atrações desde a manhã até o fim da tarde. O público poderá comprar comida e chope. As atrações musicais são Leandro Antunes e Pagode do Gilmar.

As reformas iniciaram ainda no início de 2023, com as obras na parte interna da arquibancada de trás do gol, e continuaram até julho. Para receber jogos do Brusque, faltam a conclusão das estruturas e arquibancadas metálicas no lado do campo, a instalação completa da iluminação e as vistorias.

As reformas incluíram a ampliação das arquibancadas, novos vestiários, gramado sintético e iluminação. “Este momento é um marco, né? Não só para o Carlos Renaux, mas para toda a cidade de Brusque. Nós trabalhamos arduamente com nossos parceiros e investidores para entregar um estádio à altura da paixão e do amor que nossos torcedores têm pelo futebol’, comenta o presidente do clube, Altair Heck, o Taico.

“É um sonho realizado, e agradecemos a todos que contribuíram para que isso fosse possível, desde os patrocinadores e autoridades até cada torcedor que sempre acreditou no potencial do nosso clube. Esperamos que o novo Augusto Bauer se torne um verdadeiro templo do esporte, um lugar onde futuras gerações de atletas possam brilhar e onde nossa comunidade possa se reunir para celebrar o futebol e, também, grandes shows e eventos”, completa.

A expectativa do Brusque é conseguir estrear no Augusto Bauer reformado em 18 de agosto, domingo, às 16h, contra o Coritiba. O clube aguarda os trabalhos restantes e os trâmites finais.

Cronograma do evento

– 9h30: solenidade de reinauguração com a presença de autoridades locais

– 11h: festival entre escolinhas do Carlos Renaux

– 14h: partida entre “seleções do futebol amador de Brusque” x “Seleção do futebol amador da região”

– 16h: partida sênior: Carlos Renaux x Paysandú – Clássico centenário

Assista agora mesmo!

Samuray vira palco de romance entre DJ e jovem brusquense nos anos 80: