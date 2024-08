Nos dias 22, 23 e 24 de outubro, o Expocentro em Balneário Camboriú sediará o O Negócio da Moda – ONDM Brasil 2024. Esta será a 11ª edição da feira, criada em Santa Catarina em 2015 e que já percorreu outros estados como Paraná, Pernambuco e Goiás. Com uma programação intensa, o evento contará com uma feira de insumos, produtos e serviços para confeccionistas – com mais de 95% dos espaços já comercializados – e um palco de conteúdo que reunirá especialistas do mercado da moda nacional.

Entre os primeiros nomes já confirmados na programação está a jornalista Mônica Salgado, que foi redatora-chefe da Vogue e comandou a revista Glamour por cinco anos. Nas redes sociais, com mais de 800 mil seguidores somente no Instagram, ela é conhecida por seu humor afiado e seus posts criativos sobre a vida offline — além de conteúdos sobre moda, beleza e lifestyle. Recentemente, Mônica lançou o livro “A vida que não postamos”, um compilado de suas pensatas de maior sucesso.

Outro nome já anunciado é Joy Alano, estilista com mais de 20 anos no mercado da moda e criadora de coleções de marcas famosas como Colcci e Zara. Também desenvolveu métodos para auxiliar mulheres empreendedoras a vender moda de forma autêntica e lucrativa. Em 2023 ganhou ainda mais destaque ao lançar a websérie “No Fio da Moda”, que mostra todo o processo de criação de uma peça de roupa, desde a fiação até a estamparia.

Completando o trio dos primeiros speakers confirmados no ONDM Brasil 2024, Richard Stad, CEO da Aramis, marca de moda masculina com 121 lojas em todo o Brasil. Richard começou sua trajetória na Aramis aos 22 anos como trainee, passando por diversas áreas da empresa até assumir a área comercial e de marketing em 2010. Em 2014, assinou com a 2bCapital, ligada ao Bradesco, e assumiu como CEO da empresa.

“O ONDM oferece uma abordagem inovadora para o segmento da confecção, trazendo uma feira de insumos, produtos e serviços para confeccionistas com diversas empresas expositoras e a presença de grandes vozes do mercado, que compartilharão o seu conhecimento, sua expertise e a sua visão do cenário atual com o público. Estes são apenas os primeiros nomes de peso que estamos anunciando; ainda temos muitas novidades para revelar sobre esta que promete ser a maior das edições já realizadas do O Negócio da Moda”, destaca Ivan Jasper, gestor do ONDM.