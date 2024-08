Câmara de Brusque aprova três acordos extrajudiciais para indenização de moradores; confira valores

A Câmara de Brusque aprovou em sessão ordinária nesta terça-feira, 6, três projetos que garantem indenizações para moradores de Brusque.

Os três projetos são de origem do Executivo. Dois dos acordos são decorrentes de acidentes de trânsito — um no valor de R$ 14,1 mil, com Celso Guilherme Iunceck Deucher, e outro de R$ 8.978,47, com Mayara Lepchak dos Santos.

O outro acordo celebrado é com Elisabeth Silva dos Santos, no valor de R$ 14,12 mil, para indenização de danos materiais causados em residência devido a alagamento.

A realização de um acordo extrajudicial evita todos os custos adicionais de um eventual processo judicial, no qual o município, se condenado, seria obrigado a arcar com honorários advocatícios, custas processuais, além das devidas correções.

