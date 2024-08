Guarani Futsal estreia bem na terceira fase do Catarinense Sub-12

O Guarani Futsal venceu duas de suas três partidas no primeiro turno da terceira fase do Campeonato Estadual Sub-12, realizada no ginásio da Elase, em Florianópolis, no fim de semana deste sábado, 3, e domingo, 4.

No primeiro dia, a equipe brusquense foi derrotada pela Apaf, de Florianópolis, 3 a 0. A recuperação foi feita no domingo, 4, com vitórias por 4 a 2 sobre a Elase e 3 a 1 sobre a Apef, em sua melhor partida do fim de semana.

“Estamos muito satisfeitos pelos resultados conquistados, mas principalmente pelo desempenho e competitividade que os meninos demonstraram em todos os confrontos; mesmo no jogo em que fomos derrotados, os meninos jogaram de igual para igual com uma das melhores equipes do Brasil no futsal de base”, comenta o técnico José Carlos Torresani.

“Agora é continuar treinando e tentar repetir o bom desempenho do final de semana para tentarmos alcançar nosso principal objetivo, que é chegar a fase semifinal”, completa.

O returno será disputado em 30 e 31 de agosto, também em Florianópolis, com mando da Apaf. O Guarani precisa de apenas uma vitória para chegar à fase semifinal da principal competição do estado na categoria.

