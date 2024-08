No dia 8 de agosto, a partir das 19h, a Lez a Lez, marca de moda feminina, irá lançar a sua nova Coleção Primavera 2025 intitulada Íris. O evento ocorrerá na flagship da marca, no Open Shopping, em Jurerê Internacional, no Norte da Ilha, contando com a presença da modelo que estrela a campanha da nova coleção, Caroline Trentini.

Criada em 2006 em Santa Catarina, a Lez a Lez conta com 38 lojas em treze estados brasileiros e uma unidade no Paraguai. No lançamento da coleção Íris, na loja conceito da marca no Open Shopping, os convidados terão a oportunidade de conferir de perto as novas peças.

De acordo com Priscila Altmayer, gerente de produto da Lez a Lez, a nova coleção é uma celebração do espírito inovador e criativo que a marca mantém desde sua fundação.

“A Lez a Lez sempre buscou capturar a essência da mulher moderna, que é, ao mesmo tempo, sofisticada e despojada, e acreditamos que a nova coleção reflete perfeitamente esse espírito. Com peças que permitem transitar com leveza e elegância entre a praia e a cidade, a coleção Íris celebra a individualidade e a beleza única de cada mulher. Ter Carol Trentini como o rosto desta coleção reforça ainda mais essa conexão com a energia vibrante e cosmopolita que a marca representa”, destaca.