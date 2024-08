No coração do bairro Dom Joaquim, em Brusque, encontra-se o encantador Sítio Vô Pedro. Esta propriedade, outrora pertencente ao saudoso Pedro Werner, hoje está sob os cuidados de sua filha, Maria Clarice, e de seu esposo, Zeno Brogni.

O sítio é um verdadeiro refúgio, oferecendo, pois, tudo o que o campo pode proporcionar, rodeado pelo verde e permeado pela paz que só um lugar interiorano tem a oferecer.

O casal cultiva uma variedade de verduras e hortaliças, e o local é frequentemente utilizado para reuniões familiares, comemorações e momentos de descanso.

O sítio também acolhe encontros de natureza religiosa, proporcionando um espaço de reflexão e profunda fé, onde grupos de oração encontram a tranquilidade ideal para suas práticas.

O Zé Béttio de Brusque

Além disso, o sítio conta com um personagem especial, Valdevino, o chacreiro de confiança do casal Brogni.

Com seu jeito extrovertido e carismático, ele é conhecido como o “Zé Béttio de Brusque”, uma homenagem ao icônico radialista e músico brasileiro do passado.

Aos 72 anos, então completados em 2024, Valdevino é incansável em suas tarefas diárias, utilizando sua motoneta para realizar pequenos serviços no sítio, sempre mantendo o lugar impecável.

Um santuário natural de Brusque

Cercado por uma vasta área verde, o Sítio Vô Pedro é um verdadeiro santuário de paz, onde o único som que se ouve é o canto dos pássaros e o murmúrio das águas que correm pelos ribeirões que serpenteiam o terreno.

Nossa coluna teve a oportunidade de registrar a beleza singular deste tesouro natural do interior de Brusque, e você pode conferir essas imagens exclusivas logo após os anúncios.

Brusque vista no Sítio Vô Pedro

Nossa coluna encerra esta pauta, como de costume, em grande estilo. Desta vez, apresentamos uma incrível galeria de fotos que captura, de maneira objetiva, toda a beleza encontrada no Sítio Vô Pedro.

Acompanhe as imagens a seguir.

*Autoria dos registros: Ciro Groh/O Município >>

