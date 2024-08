Família não fará velório de Silvio Santos; entenda motivo

Silvio Santos não terá velório, conforme informado pelo SBT em nota à imprensa. O empresário e apresentador morreu neste sábado, 17.

Segundo o canal de televisão, Silvio não queria velório. A família vai respeitar a vontade dele. Informações sobre o sepultamento não foram divulgadas.

Causa da morte

Segundo o boletim médico, ele morreu por broncopneumonia após infecção pelo vírus Influenza (H1N1), às 4h50. Silvio estava internado durante 17 dias por conta das complicações da doença.

Famosos lamentam morte

Celso Portioli, apresentador do SBT, escreveu que o Brasil não perde apenas um comunicador, mas uma lenda. “Silvio Santos, o homem que revolucionou a televisão, se despede de nós e deixa um legado eterno. Fui abençoado em ter tido a oportunidade de aprender e crescer ao lado desse gênio da comunicação, que não só me deu uma chance, mas também me ensinou a sonhar grande”, diz.

