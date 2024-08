Relembre trajetória da vida do apresentador Silvio Santos que morreu aos 93 anos

O empresário e apresentador Silvio Santos morreu na madrugada deste sábado, 17, aos 93 anos. A informação foi confirmada pelo SBT nas redes sociais. O apresentador estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Silvio Santos, nascido Senor Abravanel, nasceu no dia 12 de dezembro de 1930 no bairro Lapa, no Rio de Janeiro. Na década de 40, Silvio começou a trabalhar como camelô nas ruas do Rio. Junto ao trabalho, Silvio continuou estudando e se formou em contabilidade.

Passou por cargos na prefeitura do Rio e foi na mesma década que começou a realizar testes como locutor. Em 1954, Silvio assinou com a Rádio Nacional e criou uma revista com passatempos para complementar a renda.

Porém, foi apenas em 1961, que Silvio começou na televisão com o programa “Vamos Brincar de Forca”, na TV Paulista. Ele comprou duas horas da programação de domingo da emissora e aproveitava para vender os carnês do Baú. Mais tarde, a atração passou a se chamar “Programa Silvio Santos”.

Silvio começou a se tornar popular na televisão e, em 1965, ganhou programas na TV Tupi. No entanto, o apresentador continuou com o “Programa Silvio Santos” na TV Paulista, que foi comprada pela TV Globo em 1966.

Silvio Santos continuou na Globo por mais alguns anos. Em 1975, ele conseguiu ganhar a concessão de um canal de TV aberta no Rio de Janeiro, que se tornou o embrião do que viria a ser o SBT.

Em 1976, Silvio colocou no ar a TVS e comprou 50% das ações da TV Record. Cinco anos depois, ele conseguiu a concessão de outras quatro emissoras, formando o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).

Popularidade crescente

A popularidade de Silvio Santos continuou crescendo com seus programas de auditório, e ele chegou a ser candidato à Presidência da República em 1989. Apesar disso, a candidatura foi indeferida, e Silvio não chegou a concorrer.

Entre os anos 1980 e 2000, Silvio apresentou vários programas de TV. “Topa Tudo Por Dinheiro”, “Show de Calouros”, “A Porta da Esperança”, “Em nome do amor”, “Qual é a música” e “Show do Milhão” estão entre os clássicos.

Nos últimos anos, Silvio foi se afastando da TV aos poucos, e o próprio “Programa Silvio Santos” passou a ser comandado por uma de suas filhas, Patrícia Abravanel.

Programa Silvio Santos

Após um período afastado da programação dominical, Silvio voltou à TV com o Programa Silvio Santos, em 2008. O programa com mais de 3 horas de duração, incluía quadros antigos e novas reformulações de projetos de Silvio.

Em dezembro de 2020, o apresentador comemorou 90 anos sem celebrações públicas, isolado por conta da pandemia, ao lado das filhas. No dia 1º agosto de 2021, já vacinado com duas doses, Silvio voltou a apresentar seu programa pela primeira vez desde 2019.

Semanas depois deste retorno, ele contraiu Covid-19 e foi internado. Ele se recuperou e voltou a gravar o seu programa, mas não no ritmo de antes.

Ao som da música de abertura, “Sílvio Santos vem aí”, ele entrou alegre e dizendo “Para tudo, já estou aqui. Já cheguei!”. Foi a primeira brincadeira de muitas para divertir o público no seu último programa.

Silvio Santos deixa a viúva Íris Abravanel, com quem era casado desde 1978 e teve as filhas Daniela Patrícia, Rebeca e Renata. Também deixa as filhas Cíntia e Silvia, do primeiro casamento, com Cidinha, que morreu em 1977.

Leia os destaques da semana:

1. IFC de Brusque abre inscrições para processo seletivo de 2025; saiba como participar

2. De Brusque a Paris: relembre a trajetória de Júlia Bergmann, medalhista de bronze pela seleção brasileira de vôlei

3. Prefeitura de Brusque abre processo para apurar irregularidades de empresas beneficiadas pela lei de incentivos fiscais

4. Minimercado é aberto dentro de condomínio do programa Minha Casa Minha Vida em Brusque

5. Brusquense realiza sonho de infância e visita Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas

Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: