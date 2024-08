Nesta edição, convidamos você a explorar, por meio de fotos, um verdadeiro paraíso escondido no bairro São Pedro, em Guabiruba, que é a Cachoeira da Lorena, destino de fácil acesso, situado a menos de 10 km do Centro da cidade.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Este local deslumbrante, embora não receba muitos visitantes durante o inverno, revela sua beleza encantadora mesmo nas épocas mais frias do ano, quando o calor não é uma preocupação.

Em busca das melhores fotos

Aproveitando o dia ensolarado desta sexta-feira, 16, nossa coluna se aventurou pela Cachoeira da Lorena, em busca de cenários que capturassem a essência desse refúgio natural.

As fotos, então tiradas sob a luz do sol, mostram o local em toda a sua majestade, com a água em movimento criando um som sereno, dominando o ambiente.

Ao redor, a exuberante vegetação enriquece o cenário, realçando assim, a beleza intocada desse lugar especial.

A visita à Cachoeira da Lorena, com sua paisagem única e tranquilidade imersiva, prova que, mesmo no inverno, a natureza tem o poder de nos surpreender e encantar.

*Logo após os anúncios, confira a linda seleção de fotografias que preparamos especialmente para o desfecho desta edição.

Galeria após anúncios

Cachoeira da Lorena em fotos

Como mencionado anteriormente, encerramos esta pauta especial com uma estupenda galeria de fotos, que captura toda a beleza da Cachoeira da Lorena e seu exuberante entorno.

Esta seleção de imagens foi preparada com todo o carinho para você, nosso querido leitor.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

