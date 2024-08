VÍDEO – Polícia Civil prende suspeitos de invadirem e roubarem comércio no Oeste de SC

Dois homens foram presos em uma operação da Polícia Civil que investiga um roubo na cidade de Coronel Freitas, no Oeste catarinense. O fato ocorreu em outubro de 2023. Na ocasião, três homens armados invadiram um estabelecimento comercial, renderam clientes e roubaram dinheiro e diversos objetos

As prisões temporárias foram feitas através de mandados de prisão temporária e integram a primeira fase da investigação do roubo. Também foram emitidos oito mandados de busca e apreensão. Durante esta etapa, foram esclarecidos os detalhes do crime e identificados dois dos três suspeitos envolvidos no assalto.

A Polícia Civil destacou que detalhes das investigações permanecem em sigilo para garantir a eficácia da operação.

Esta fase da investigação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Coronel Freitas e contou com apoio da DIC de Chapecó e Polícia Militar.

Em um vídeo divulgado pela Polícia Civil de Chapecó é possível ver parte da ação dos homens. Confira:

