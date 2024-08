Bebê se engasga com alimento e morre no colo do pai em Jaraguá do Sul

Um bebê de oito meses morreu engasgado no colo do pai em Jaraguá do Sul. O caso aconteceu nesta quinta-feira, 15, por volta das 20h15.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul, o bebê estava com as vias aéreas obstruídas por um alimento sólido. As equipes tentam desobstruir as vias aéreas por dez minutos e não tiveram sucesso.

O bebê sofreu parada cardiorrespiratória e com a chegada do Samu tentaram reanimar a criança por cerca de uma hora, mas não foi possível reverter o quadro e o óbito foi constatado pelo médico.

A identidade da criança não foi informada.

