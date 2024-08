Motorista tomba caminhão após desviar de capivara na Beira Rio, em Brusque

Um caminhão tombou na avenida Beira Rio durante a madrugada desta sexta-feira, 16, no bairro Santa Terezinha, em Brusque. O motorista, de 63 anos, teria perdido o controle do veículo após desviar de uma capivara.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato foi registrado por volta das 3h38. Ao chegarem no local, encontraram o veículo tombado, e encostado em um poste. O motorista estava fora do caminhão. Ele apresentava um corte no braço esquerdo e contusão na região dos arcos costais, além de ferimentos na cabeça.

Após o atendimento inicial, ele foi levado para o Hospital Azambuja.

De acordo com pessoas que passaram pelo local nesta tarde, o caminhão foi removido e trabalhadores realizam a retirada dos materiais da pista.

