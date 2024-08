Trabalhador morre após retroescavadeira cair em rio no Alto Vale

Um trabalhador, de 28 anos, morreu após uma retroescavadeira cair em um rio nesta quinta-feira, 15, em Agrolândia, no Alto Vale do Itajaí. A vítima ficou presa dentro do veículo, que tombou na barranca do rio e ficou submersa, conforme os bombeiros.

Os bombeiros foram acionados e fizeram diversas tentativas para resgatar a vítima, mas não foi possível localizar o homem. As equipes realizaram varreduras pelo rio, com auxílio do cabo resgate e outra retroescavadeira emprestada, de propriedade particular.

O trabalhador foi encontrado e retirado da água com auxílio de uma maca de ribanceira, mas já sem sinais vitais, sendo confirmado o óbito. A identidade da vítima não foi revelada.

O acidente aconteceu por volta das 18h, na SC 112, no Centro. O Corpo de Bombeiros Militar de Trombudo Central atendeu a ocorrência. A Polícia Militar, Civil e Científica também estiveram no local.

Leia também:

1. Expectativa para criação de nova comarca em Guabiruba é pessimista

2. Confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

3. Fila de espera para consultas oftalmológicas é zerada em Brusque

4. Mega-Sena 2762: confira os números sorteados nesta quinta-feira

5. Vaga de emprego: jornal O Município contrata motoboy



Assista agora mesmo!

Bar da Toca, no subsolo de restaurante, foi curioso point em Brusque no século 20: