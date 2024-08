Na manhã gelada do último sábado, 10, a praça no Centro de Botuverá foi novamente o cenário de uma movimentação saudável e energizante.

O evento, que vem ganhando popularidade na cidade, faz parte do projeto “Pilates na Praça,” uma iniciativa de Tainá Vicentini, bacharel em educação física e instrutora de pilates na academia VJL Fitness.

Desde o início, em fevereiro de 2024, Tainá vem promovendo aulas semanais gratuitas de pilates ao ar livre, com o intuito de proporcionar saúde e bem-estar aos moradores de Botuverá.

Paixão pelo pilates

A paixão de Tainá pelo pilates, uma modalidade que vem conquistando adeptos de todas as idades, foi o combustível para transformar esse sonho em realidade. Ela, inclusive, faz questão de expressar seu reconhecimento.

“Minha gratidão aos alunos(as), por confiarem no meu trabalho e estarem firmes no Pilates na Praça. Sem eles nada disso seria possível”, então explica.

Benefícios do pilates

A prática de exercícios físicos, especialmente o pilates, é amplamente reconhecida por seus benefícios à saúde, e Tainá viu nessa oportunidade uma maneira de retribuir à comunidade, tornando essa experiência acessível a todos, independentemente de suas condições físicas ou idade.

O pilates é conhecido por sua versatilidade, podendo ser adaptado para crianças, idosos e até mesmo para pessoas com patologias, sempre respeitando as particularidades de cada praticante.

Aulas semanais

As aulas, que acontecem semanalmente aos sábados, pontualmente às 7h30, transformam a praça central em um espaço de encontro, onde o bem-estar e a socialização caminham lado a lado.

A iniciativa não só incentiva a prática de atividade física regular, mas também fortalece os laços comunitários, criando um ambiente acolhedor para todos os participantes.

Contatos

Quem deseja participar dessas aulas semanais pode acessar o perfil de Tainá Vicentini no Instagram, onde todas as informações e atualizações sobre as atividades são compartilhadas. Basta seguir o link: @tainavicentinii

Para aqueles que preferem usar o WhatsApp, basta então enviar uma mensagem para o número (47) 9 8466-6961 e agendar a participação nas aulas ou esclarecer qualquer dúvida.

Assim, a cada sábado, a praça de Botuverá se torna um verdadeiro templo de saúde e harmonia, sob a orientação dedicada de Tainá Vicentini.

Pilates na Praça em fotos

