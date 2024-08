Carro sai da pista e pega fogo no Centro de Brusque

Na manhã deste domingo, 11, por volta das 6h10, as equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Brusque foram acionadas para atender a uma ocorrência de incêndio em um automóvel na rua Carlos Cervi, bairro Centro II. O incidente ocorreu após uma saída de pista envolvendo um veículo Ford Fiesta prata, que foi completamente tomado pelas chamas.

Os bombeiros realizaram o primeiro combate ao incêndio utilizando o mangote. Em seguida, aplicaram cerca de 500 litros de água e 5 litros de espuma através do sistema ProPack para extinguir o fogo e evitar reignição.

O proprietário do veículo, um homem de 61 anos, não sofreu ferimentos. Após o combate e rescaldo, o veículo foi deixado sob os cuidados do dono. As guarnições retornaram à base sem mais alterações.

