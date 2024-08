A queda da ponte Irineu Bornhausen, localizada no Centro de Brusque, completa 44 anos nesta quinta-feira, 8 de agosto. O acidente ocorreu por volta das 15h30 da mesma data, em 1980, no local onde atualmente está a ponte estaiada.

No total, 13 veículos estavam sobre a estrutura no momento da queda. Felizmente, apesar do susto, ninguém se feriu. O trânsito da cidade, no entanto, ficou severamente comprometido.

Somente no ano seguinte, em setembro de 1981, a estrutura que ruiu foi substituída com a inauguração de uma nova ponte.

Brusquense relembra queda da ponte

Aquela tarde de sexta-feira, em 8 de agosto de 1980, transcorria dentro da normalidade para o brusquense Gilberto Cardeal, que momentos antes à fatalidade, transitava com sua brasília beje, na avenida Lauro Müller.

“Eu estava indo em direção ao Centro da cidade, mas antes, precisei abastecer meu carro e parei no posto de combustíveis Shell, que por muitos anos, se localizava bem próximo à cabeceira da ponte em questão”, explica.

“Quando fui sair, um outro motorista, que vinha dirigindo na Lauro Müller e tinha preferência, gentilmente parou seu veículo para que eu pudesse pegar a geral. Já virei à esquerda para entrar na ponte”, conta.

“Ironicamente, foi por causa dessa cortesia que acabei estando sobre a estrutura no momento da queda. Não fosse por isso, era ele quem estaria sobre ela naquele instante”.

Tensão sobre a ponte

Cardeal relata os momentos de tensão vividos por ele e pelos demais envolvidos naquela fatalidade, ocorrida há exatos 44 anos no Centro de Brusque.

“Quando a ponte começou a descer, pensei, num primeiro momento, que fossem os pneus do carro esvaziando. Só quando a estrutura parou lá dentro do rio me dei conta do que havia acontecido”, relata.

“Por sorte, ninguém se feriu e o rio estava, na ocasião, com seu nível bem baixo. Eu e os demais motoristas começamos a sair dos carros, um olhando para o outro, todos ainda muito assustados com o que recém havia acontecido”, complementa Cardeal.

Fotos após anúncios

Queda da ponte em fotos

Vamos encerrar esta pauta com as demais imagens registradas na tarde daquele fatídico 8 de agosto de 1980, no Centro de Brusque.

As fotografias ilustram de maneira objetiva, aquele acontecimento que ficou marcado na história do município.

*Créditos: Acervo Particular de Érico Zendron/Brusque Memória >>

