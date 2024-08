Fenarreco: inscrições para a realeza mirim estão abertas; saiba como participar

Estão abertas as inscrições para a próxima realeza mirim da Fenarreco. O mandato da rainha e as princesas mirins são pelos próximos dois anos da festa mais gostosa do Brasil. As inscrições começam nesta quinta-feira, 8, e seguem até o dia 20 de setembro.

A candidata deve ter entre 7 e 8 anos de idade completos até a data do concurso, não podendo completar 9 anos até 31 de dezembro de 2024.

A ficha de inscrição deve ser preenchida e entregue juntamente com uma cópia do RG da candidata ou da certidão de nascimento, uma foto recente colorida tamanho 10×15 de boa qualidade que mostre o rosto da candidata, e outra foto, nos mesmos padrões, de corpo inteiro.

Além disso, a candidata deve ser do sexo feminino, residir em Brusque há pelo menos 12 meses anteriores à realização do concurso, estar matriculada em uma unidade escolar de Brusque, ser simpática, extrovertida, comunicativa e educada, e não possuir nenhum vínculo ou compromisso com qualquer agência ou empresa que possa prejudicar sua participação nos compromissos da festa.

A escolhida terá como objetivo divulgar a Fenarreco e os valores sociais, históricos e culturais de Brusque. A cerimônia de escolha ocorrerá na tarde da Fenarreco Mirim, em 16 de outubro de 2024, às 14h30, nas dependências do Pavilhão da Fenarreco.

Sobre a escolha da realeza

A roupa a ser usada no dia do concurso será o uniforme adotado pela escola da candidata. O corpo de jurados será formado por pessoas imparciais, indicadas pela secretaria responsável, e será composto por no mínimo sete membros.

No dia da apresentação individual, serão avaliados os quesitos de simpatia, postura, desenvoltura e capacidade de comunicação. O mandato da realeza se estenderá até a eleição da realeza mirim da 40ª Fenarreco.

Os ensaios para o concurso serão realizados em datas e horários a serem definidos e comunicados via e-mail ou WhatsApp.

Ao inscrever a candidata neste concurso, os responsáveis autorizam automaticamente, a título gratuito e por tempo indeterminado, o uso de seu nome, voz, fotos e imagens para qualquer finalidade, em todos os tipos de mídias, a serem utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo e/ou por patrocinadores ou terceiros por eles expressamente autorizados.

Além do envio por e-mail, a ficha de inscrição pode ser entregue diretamente nas secretarias das escolas municipais, estaduais e particulares de ensino e/ou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, anexa ao Pavilhão de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof (Pavilhão da Fenarreco), de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis no link, ou então no link na bio do Instagram da Fenarreco, em @fenarreco. Mais informações diretamente no edital.

