Câmara de Brusque concederá oito títulos de cidadãos honorários; saiba quem são

A Câmara de Vereadores de Brusque entregará oito títulos de cidadãos honorários da cidade em sessão solene em 8 de agosto.

A honraria homenageia pessoas que nasceram em outros municípios, estados e países e dedicam-se a viver e trabalhar em Brusque. Neste ano, foram escolhidos nomes de profissionais de diversas áreas, como educação, direito, política e religião. Confira abaixo as nomeações e um resumo de suas trajetórias.

Os indicados a cidadãos honorários

Alex Bonfim Reis

Natural de São José do Rio Petro (SP), nascido em 1979 e formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, é delegado de polícia em Santa Catarina desde 2009. Em Brusque, é titular de Investigação Criminal desde 2010. Pós-graduado em Direito Penal e Direito Constitucional. Foi o primeiro delegado a assumir a Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (Dpcami) e a Delegacia de Investigação Criminal (DIC) de Brusque. Indicação de Alessandro Simas (União).

Cesar Augusto Nikel

Nascido em Rio do Sul (SC), em 1964, é morador de Brusque desde 1988. Foi investigador de polícia de 1985 a 1995, atuou na Delegacia de Regional de Polícia e na 1ª Delegacia de Polícia de Brusque de 1988 a 1995. Desde então, trabalha no setor privado, como advogado. Indicação de Ivan Martins (PSD).

Edson Sampaio Lenk Junior

Nasceu em 1973 em Ivaiporã (PR). É formado em Ciências Contábeis pela Unifebe em 2005. Sócio-fundador da empresa DDServ, que atua no ramo de controles de pragas e higienização de reservatórios de água. Foi presidente por dois mandatos da Associação Catarinenses dos Controladores de Pragas (Acprag) e participou da Associação de Bairro de Águas Claras. Também é sócio-proprietário de outras duas empresas no Vale do Itajaí. Indicação de André Rezini (PP).

Eni Teresinha Barni

Nascida em Vidal Ramos (SC), em 1956. Empresária do setor têxtil, atualmente possui cinco lojas em Brusque, com 108 funcionários. Com 17 anos, começou a trabalhar em uma loja de roupas e calçados em Joinville e com as habilidades aprendidas, foi trabalhar na fábrica da família, em Brusque. Foi quando descobriu um pequeno comércio no centro do município, que se transformou em sua primeira loja. Além das lojas, realiza trabalho social e voluntário nas principais entidades brusquenses e é pastora da sua igreja. Indicação de Jean Pirola (PP).

Paola Eugenia Pérez Cerri Tetzner

Natural de Córdoba, na Argentina, nasceu em 1978. Em 2003, mudou-se para o Brasil. Professora e educadora, mora em Brusque desde 2011. Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Nacional de Córdoba e História e Letras – Espanhol (licenciatura) pela Uniasselvi e pós-graduada em Linguística pela Universidade Gama Filho. Deu aulas para cursos técnicos, ensino fundamental e médio em diversos locais em Brusque. Indicação de Deivis da Silva (União).

Padre José Henrique Gazaniga

Nascido em Camboriú (SC), em 1970, possui 25 anos de vida presbiteral. Formado em Filosofia pela Unifebe, iniciou os estudos teológicos em 1993. Em 1995, foi morar na Paróquia de Santa Cruz, em São José (SC). Em 2002, assumiu a missão de pároco da Paróquia São João Batista, em Itajaí (SC) e em 2012, foi nomeado pároco da Paróquia Santa Teresinha, em Brusque. Desde 2020, é pároco da Paróquia Nossa Senhora de Azambuja, reitor do Santuário Nossa Senhora de Azambuja e diretor do Museu Arquidiocesano Dom Joaquim, Azambuja, no município brusquense. Indicação de Natal Lira (PRD).

Ari Vequi

Natural de Camboriú (SC), em 1968. Morador de Brusque desde 1978, foi prefeito do município de 2020 a 2023 e vice-prefeito de 2017 a 2020. Ao longo da sua trajetória, ocupou diversos cargos políticos. Atualmente é secretário executivo da SCPar do Governo de Santa Catarina. Graduado em Administração Pública pela Unisul. Indicação de Nik Imhof (MDB).

Fernando Antonio Gomes

Nasceu em Teixeira (PB), em 1960. Possui cursos têxteis rápidos no Senai Cambuci, em São Paulo. Trabalhou como auxiliar e supervisor de laboratório na Eloquímica Anilinas e Produtos Químicos, em São Paulo. Em 2003, a Quimisa, com matriz em Brusque, comprou a empresa. Em 2005, recebeu uma proposta para integrar a equipe técnica de desenvolvimento de produtos têxteis. Então, em 2005, mudou-se com a família para o município brusquense. Foi promovido a pesquisador sênior de estamparia. De 2017 a 2020, trabalhou na Color Brasil Importação e Exportação. Hoje em dia, é aposentado. Indicação de Rick Zanata (Novo).