Acidente deixa dois trabalhadores feridos após queda de andaime de quatro metros em obra de Blumenau

Dois homens, de 35 e 33 anos, ficaram feridos após caírem de um andaime de quatro metros de altura em uma obra na rua Pastor Faulhaber, no bairro Velha, em Blumenau. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira, 7.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 9h10, referente a queda de trabalhadores de um andaime em uma obra. As vítimas, de 35 e 33 anos, haviam caído de uma altura de aproximadamente quatro metros.

O homem de 35 anos estava consciente e orientado, com escoriações. Já a outra vítima, de 33 anos, relatava dores no tornozelo e tinha escoriações. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santo Antônio para avaliação médica.

