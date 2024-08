Bingo do Clube de Mães da Apae acontece na terça-feira; saiba como participar

O Clube de Mães da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Brusque realiza na terça-feira, 13, mais uma edição do seu tradicional bingo. O evento acontece na sede da instituição, no bairro Jardim Maluche, a partir das 14h.

O valor é de R$ 25 por pessoa e dá direito a duas cartelas de bingo e um café. O evento contará ainda com roda da fortuna e bazar. Cartelas avulsas poderão ser adquiridas também no valor de R$ 2. Os participantes que quiserem, podem levar brindes para o bingo.

Reserva de mesas

Grupos com maior quantidade de pessoas que desejam participar do evento devem entrar em contato com Clara, pelo número de (47) 9 9989-1833, ou Lucimar, no número (47) 9 9971-0681 para reserva de mesas.

