Uma frente fria deve atingir Santa Catarina entre a noite desta quarta-feira, 7, em direção à quinta-feira, 8, trazendo consigo, uma prolongada onda de frio, potencializando inclusive, risco de neve à medida que esta semana se encaminha para o seu desfecho.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, a maior chance para a ocorrência do fenômeno fica restrita aos municípios da Serra catarinense, com menor probabilidade em cidades do Meio-Oeste e Planalto Norte do estado.

Inicialmente, este sistema promete chuva em volumes baixos à quinta-feira, mas impondo na sua retaguarda, a chegada do clima típico de inverno, que pode resultar em neve.

Datas da possível neve

Scheuer destaca que, embora o fenômeno não esteja totalmente confirmado, a janela para sua eventual ocorrência tende a abrir na tarde de sexta-feira, 9, até a madrugada e início da manhã de sábado, 10.

“É necessário acompanhar as próximas atualizações dos simuladores meteorológicos para obter uma projeção mais precisa sobre a possibilidade de neve, preferencialmente 24 horas antes. Nesta quarta-feira, os modelos indicam uma chance baixa a média para a ocorrência do fenômeno”, explica o meteorologista.

Frio seco prolongado

Em sua nota, Scheuer também projetou as condições do tempo para a região de Brusque. Embora não esteja prevista neve, ele antecipa um longo período de frio para o município e todo o Vale do Itajaí.

Já no próximo fim de semana, as madrugadas prometem temperaturas inferiores a 8°C, com tendência de ficarem abaixo de 5°C no decorrer da próxima semana.

Essas baixas temperaturas devem ser acompanhadas por um clima predominantemente seco, na presença do sol, mas sem aquecimento diurno representativo à vista.

Diante disso, as tardes raramente devem passar de 20°C até pelo menos o desfecho da primeira quinzena do mês, conclui o profissional.

A quarta-feira em fotos

Enquanto a frente fria não chega, vamos encerrar esta pauta com uma galeria de imagens que ilustra de forma objetiva as condições do tempo observadas em Brusque nesta quarta-feira ainda ensolarada.

As belas fotografias capturam o cenário de clima seco, diante de temperaturas acima de 27°C, impondo um relativo aquecimento.

Lembrando que, a partir de quinta-feira, uma brusca mudança nas condições climáticas trará então, uma sequência de dias sob frio permanente. Acompanhe os cenários a seguir.

*Autoria das fotos: Ciro Groh/O Município >>

