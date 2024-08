Paris 2024: Augusto Akio conquista medalha de bronze no skate park

O skatista Augusto Akio conquistou a medalha de bronze na disputa do skate park masculino em Paris, na tarde desta quarta-feira, 7. Akio fez 91.85 pontos e confirmou o bronze após a queda do italiano Alex Sorgente. O Brasil chegou à final com três competidores.

A pontuação necessária para a medalha veio somente na última volta do atleta, que pontuou mal nas duas primeiras voltas. Durante a disputa, o competidor também mostrou talento com malabares.

Outros dois brasileiros disputaram a final do skate park: Pedro Barros, Luigi Cini. O veterano Pedro Barros ficou bem perto do pódio e quase ultrapassou o conterrâneo Akio, ficando em quarto lugar, com 91.65. Ciani ficou em sétimo com 76.89.

Pódio do skate park

A medalha de ouro ficou com o australiano Keegan Palmer, com 93.11 e que conquistou seu bicampeonato olímpico. O segundo colocado foi o americano Tom Schaar, com 92.23.

Medalhas no skate

Essa foi a última prova do skate nas Olimpíadas de Paris 2024. Com o bronze do “Japinha”, o Brasil conquistou duas medalhas no esporte, sendo a outra prata de Rayssa Leal, na modalidade street feminino.

