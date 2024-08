Pollero e Ocampo são apresentados oficialmente no Brusque

Os atacantes Matías Ocampo e Rodrigo Pollero foram apresentados oficialmente na manhã desta quarta-feira, 7, em coletiva de imprensa. São os primeiros reforços do quadricolor para a sequência da Série B e os primeiros estrangeiros do continente na história do clube.

O Brusque não conta com os uruguaios para a partida contra o Mirassol nesta sexta-feira, 9, porque faz os trâmites para regularizar a documentação. A expectativa é ter tudo pronto para tê-los à disposição em 18 de agosto, domingo, contra o Coritiba. O clube espera, também, que está seja a primeira partida no Augusto Bauer reformado.

A dupla já jogou junta no Bellinzona, da segunda divisão suíça, entre a segunda metade da temporada 2022-23 e o início da temporada seguinte. Dos 17 jogos de Ocampo em sua curta passagem pelo clube suíço, esteve no gramado ao mesmo tempo que seu compatriota em seis oportunidades.

“Isto nos ajuda muito, porque o futebol é associação dentro do campo. E que bom conhecê-lo, ter um parceiro para ajudar o time. O conheço e já jogamos juntos, mas espero conhecer rapidamente os companheiros de time também para ir criando este entrosamento”, comenta Pollero.

Ocampo relata estar feliz por reencontrar o compatriota, com quem se sente bem jogando. “É verdade que jogamos juntos por um curto período, porque depois tive a transferência ao Liverpool. (…) É um grande camisa 9, um grande jogador.”

Forma física e ritmo

A última partida de Ocampo pelo Liverpool foi em 28 de julho. O jogador vem atuando ao longo do ano pelo clube de Montevidéu, com o qual foi campeão uruguaio no ano passado e com o qual jogou a Libertadores em 2024. Pollero teve férias após o fim da temporada na Suíça, e tem feito trabalhos físicos particulares como pré-temporada para voltar ao Brusque.

“Estou fazendo uma pré-temporada solo. Não é o mesmo, mas bem, é questão de começar com o grupo, me envolver na dinâmica de estar com a bola, de estar com o grupo. E acho que em uma semana vou começar a estar bem. (…) E o ritmo vai sendo obtido nos treinos e nos jogos”, explica o camisa 99.

Missão de gols

Como centroavante, Rodrigo Pollero chega sob a expectativa de resolver a falta de gols do Brusque na Série B. São 14 gols marcados, sendo que o artilheiro é o volante Rodolfo Potiguar, com dois.

“É importante que o Brusque está criando situações, está chegando. Vi o jogo contra o América-MG, e [o Brusque] criou. Isso é importante. E, desde a base, eu vivo de gols. É uma pressão constante, de fim de semana a fim de semana, porque o atacante tem que fazer gols. (…) A partir do momento em que você consegue fazer um [gol], faz dois, e depois o gol se abre e a dinâmica muda. (…) É trabalhar para estar preparado e, quando chegar as situações de gol, estar pronto para convertê-las”, comenta.

